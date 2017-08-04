Ирина Ширшина по-прежнему занимает свой пост — пресс-служба мэрии Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Задержанная накануне сотрудниками ФСБ на 48 часов заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, по-прежнему занимает свой пост. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова в пятницу, 4 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Юридических оснований для того, чтобы на кого-то другого возложить обязанности [вице-мэра Пензы], нет», — отметила собеседница агентства.

Она напомнила также, что человек считается невиновным до тех пор, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Читайте также

Номер телефона задержанной в Пензе Ирины Ширшиной недоступен

Ранее в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области ИА «PenzaNews» сообщили, что по факту злоупотребления должностными полномочиями замглавы администрации Пензы Ириной Ширшиной возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

По данным следствия, злоупотребления полномочиями связаны с выделением земельных участков.