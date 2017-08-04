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Номер телефона задержанной в Пензе Ирины Ширшиной недоступен

11:17 | 04.08.2017 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Номер мобильного телефона заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной, которая, как сообщалось ранее, накануне была задержана сотрудниками регионального УФСБ на 48 часов, недоступен.

Номер телефона задержанной в Пензе Ирины Ширшиной недоступен

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пятницу, 4 августа, около 11.00 корреспондент ИА «PenzaNews» сделал три звонка на номер телефона Ирины Ширшиной, чтобы получить комментарий в связи с информацией о возбужденном против нее уголовном деле по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Каждый из трех раз сначала шли два гудка, а потом наступала тишина — будто абонент отвечал на вызов, но при этом молчал.

Биография

Ширшина Ирина Владимировна

Спустя несколько минут корреспондент ИА «PenzaNews» повторил попытку связаться с Ириной Ширшиной, однако она также оказалась безуспешной.

В настоящее время при наборе номера мобильного телефона вице-мэра Пензы звучит сообщение автоинформатора: «Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик».

Ранее ИА «PenzaNews» отказались прокомментировать информацию о задержании Ирины Ширшиной в пресс-службах следственного управления СКР, регионального УФСБ и администрации Пензы.
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