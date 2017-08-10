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В Пензе предприниматель демонтировал три незаконно установленных киоска

09:20 | 10.08.2017 | Общество

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Предприниматель самостоятельно демонтировал три нестационарных торговых объекта, незаконно установленных на улице Экспериментальной в Пензе.

В Пензе предприниматель демонтировал три незаконно установленных киоска

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Один киоск располагался на муниципальном земельном участке на улице Экспериментальной, 5, а еще два — на собственном участке около магазина в нарушение норм.

3 августа в ходе выездного заседания комиссии по демонтажу самовольно установленных НТО был составлен акт подтверждения факта нахождения киоска по продаже овощей и фруктов на муниципальной земле, а 8 августа — размещения двух фургонов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, работа по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов будет продолжена.

«Она проводится в целях наведения порядка, благоустройства и повышения инвестиционной привлекательности города, а также в целях защиты прав и интересов граждан и предпринимателей, ведущих законную предпринимательскую деятельность», — пояснили в администрации Пензы.
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