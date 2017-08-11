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В Пензе задержан мужчина, пикетировавший здание облправительства

11:25 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вышел с одиночным пикетом к зданию правительства Пензенской области.

В Пензе задержан мужчина, пикетировавший здание облправительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел около 11.00 пятницы, 11 августа — незадолго до начала официального визита в Пензу главы правительства России Дмитрия Медведева, который, как ожидается, проведет совещание по вопросам развития жилищного строительства.

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев, на мужчине буквально с головы до ног был надет большой плакат, однако надписи на нем разобрать было невозможно.

В момент задержания, которое проводили женщина-полицейский в форме и мужчина в штатском, пикетчик громко кричал «Произвол», привлекая тем самым внимание не только прохожих, но и автомобилистов, которые останавливались на улице Кирова перед светофором.

По словам очевидца, протестующего повели в сторону улицы Московской.

ИА «PenzaNews» пока не располагает официальными комментариями по поводу произошедшего.
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