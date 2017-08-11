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В районе Советской площади Пензы ограничат движение из-за «Спаса»

11:51 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Временная схема дорожного движения, утвержденная в связи с подготовкой и проведением праздника православной культуры «Спас», будет действовать в Пензе с 22.00 предстоящей субботы, 12 августа, до 17.00 следующего дня.

В районе Советской площади Пензы ограничат движение из-за «Спаса»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, будет ограничена стоянка автомобилей на Советской площади — от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора, по улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса, а также на прилегающей территории к скверу Лермонтова.

Кроме того, будет прекращено движение автомобилей по Советской площади от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора и по улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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