В районе Советской площади Пензы ограничат движение из-за «Спаса» Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Временная схема дорожного движения, утвержденная в связи с подготовкой и проведением праздника православной культуры «Спас», будет действовать в Пензе с 22.00 предстоящей субботы, 12 августа, до 17.00 следующего дня.

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Так, будет ограничена стоянка автомобилей на Советской площади — от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора, по улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса, а также на прилегающей территории к скверу Лермонтова.

Кроме того, будет прекращено движение автомобилей по Советской площади от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора и по улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.