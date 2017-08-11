В Пензенской области за полгода изъяли более 170 кг некачественного хлеба Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Более 170 кг некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий изъято из оборота в Пензенской области в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребназора.

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По данным ведомства, по физико-химическим и санитарно-химическим показателям за шесть месяцев было исследовано 612 образцов хлебобулочных изделий, по микробиологическим — 187.

Несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в двух случаях, по физико-химическим — в семи.

Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, в том числе солям тяжелых металлов и микотоксинам, не выявлено.

Наличие ГМО и радиоактивных веществ в пробах хлебобулочных изделий не обнаружено.