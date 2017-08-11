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Проводившего пикет у пензенского правительства мужчину проверяют на причастность к краже

13:48 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Полицейские проверяют на причастность к краже мужчину, задержанного во время одиночного пикета у здания правительства Пензенской области незадолго до прибытия в регион премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Елена Федоськина.

Проводившего пикет у пензенского правительства мужчину проверяют на причастность к краже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приметы данного гражданина были похожи на приметы ориентировки по совершению квартирной кражи. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения того, причастен он к совершению данного преступления или нет», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время гражданин пока находится в отделении полиции, где он может пробыть несколько часов.

«За это время они [сотрудники полиции] должны установить, он это или нет. Если не он, то его отпустят», — сказала Елена Федоськина.
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