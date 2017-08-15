Возобновлены полеты из Пензы в Казань и Нижний Новгород Общество

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Авиакомпания «Оренбуржье» начала осуществлять перевозку пассажиров по субсидируемым направлениям из Пензы в Казань и Нижний Новгород, а также обратно со вторника, 15 августа.

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Как сообщает пресс-служба компании, полеты в Казань будут выполняться пять раз в неделю — по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В Нижний Новгород самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиарейсы осуществляются на 15-местном самолете L-410.

Постановление правительства РФ №1242 предусматривает субсидирование региональных перевозок из федерального бюджета на условиях софинансирования регионами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», полеты из Пензы в Ижевск, Казань и Нижний Новгород были приостановлены с 5 июня 2017 года. До этой даты их выполняла компания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп»).