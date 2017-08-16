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В Пензе на сайте проправительственного СМИ спустя почти год разместили имя руководителя

20:59 | 16.08.2017 | Общество

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Сведения о руководителе редакции созданного на бюджетные деньги регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО), которое начало работу в сентябре 2016 года, стали доступны интернет-пользователям.

В Пензе на сайте проправительственного СМИ спустя почти год разместили имя руководителя

Фото: Riapo.ru

Согласно данным, размещенным в разделе «О проекте», где примерно месяц назад появились адрес и телефон, временно исполняющей обязанности главного редактора является Инна Балашова.

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Несмотря на то, что и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский сообщил о ее назначении руководителем РИАПО еще 6 июня — практически сразу после ухода с этой должности Владимира Ельникова, заявление об изменении сведений о юридическом лице было подано в налоговую инспекцию лишь 1 августа.

Данные в ЕГРЮЛ были обновлены на прошлой неделе — 8 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первоначально планировалось, что до конца 2016 года на интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность. Однако впоследствии от этой идеи отказались.

РИАПО зарегистрировано в качестве СМИ — как сетевое издание. Соответствующее свидетельство Роскомнадзор выдал 29 марта 2017 года.
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