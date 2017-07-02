В Пензе на сайте проправительственного СМИ спустя 9 месяцев появились контакты Общество

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Раздел «О проекте» создан на сайте регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО), который был запущен на бюджетные деньги 9 месяцев назад.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Здесь опубликованы контактные данные редакции — адрес и телефон, а также сведения о регистрации интернет-ресурса в качестве СМИ.

Вопросы, связанные с размещением рекламы, посетителям предлагается задавать по электронной почте.

Информация о главном редакторе по-прежнему отсутствует.

6 июня и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский сообщил ИА «PenzaNews», что исполняющей обязанности главного редактора РИАПО после ухода с этой должности Владимира Ельникова была назначена журналист Инна Балашова.

Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем редакции официально пока все еще числится Владимир Ельников.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт регионального информационного агентства Пензенской области, на создание которого было потрачено 500 тыс. рублей, начал свою работу в сентябре 2016 года.

Предполагалось, что до конца года на новый интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность. В качестве причины такого решения была названа их низкая посещаемость.

Вместе с тем с наступлением 2017 года интернет-ресурсы районок и РИАПО продолжили работать параллельно.

В конце января новый руководитель департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский фактически открестился от планов прежнего руководства ведомства. Он заявил, что решение о целесообразности функционирования собственных сайтов принимают редакции районных газет.

1 февраля было подписано постановление регионального правительства о создании ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области». Главным редактором был назначен Владимир Ельников, который покинул занимаемую должность 5 июня.

За время его работы Роскомнадзор зарегистрировал РИАПО в качестве СМИ — как сетевое издание. Соответствующее свидетельство было выдано 29 марта.

