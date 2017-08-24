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В Пензе магазин выплатит компенсацию за отказ обслужить позднего покупателя

14:43 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Один из магазинов одежды, расположенных в торговом центре «Ритейл Парк» на улице Центральной в Пензе, выплатит компенсацию покупателю, которого отказались обслужить незадолго до закрытия торговой точки.

В Пензе магазин выплатит компенсацию за отказ обслужить позднего покупателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Режим работы магазина установлен до 21.00. Истец вошел в него за 10–20 минут до этого, после примерки принял решение о покупке и проследовал к кассе, когда на часах было 20 часов 56–57 минут. Однако в обслуживании ему было отказано со ссылкой на окончание рабочего времени», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он отметил, что у сотрудников имелась возможность пробить чек покупателю, не нарушая данный режим, что подтверждено доказательствами по делу.

Представитель суда уточнил также, что потребитель просил взыскать с организации 10 тыс. рублей, штраф, расходы по обращению за защитой своих прав и обязать магазин принести ему извинения в письменном виде.

«С учетом характера и степени переживаний истца, вины ответчика, требований разумности и справедливости в пользу покупателя взысканы компенсация морального вреда в сумме 1 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — 500 рублей и судебные расходы — 2 тыс. рублей. Поскольку извинение как способ судебной защиты права нормами законодательства не предусмотрено, в удовлетворении требования истца в этой части отказано», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что решение суда вступило в законную силу.
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