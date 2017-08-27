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Вице-мэр Пензы недоволен темпами ремонта дорог

10:41 | 27.08.2017 | Общество

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин высказал недовольство темпами ремонтных работ в части установки знаков и светофоров в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Вице-мэр Пензы недоволен темпами ремонта дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если не уложитесь в сроки, после 1 сентября будем применять штрафные санкции за производство земляных работ без разрешения», — отметил он, обращаясь к представителю подрядной организации в ходе совещания в департаменте ЖКХ Пензы в минувшую субботу, 26 августа.

Он также потребовал своевременно восстанавливать благоустройство после проведения ремонта.

«По-прежнему оставляете много строительного мусора за собой. Уважайте свой труд и жителей города, доводите начатое дело до конца», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.
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