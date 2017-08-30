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В Пензе губернатор призвал не использовать песок в качестве покрытия на детских площадках

16:55 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не использовать песок в качестве покрытия при обустройстве детских площадок.

В Пензе губернатор призвал не использовать песок в качестве покрытия на детских площадках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По детским площадкам — мы отказываемся от песка. Это должно быть жесткое указание для всех строительных компаний, которые возводят многоэтажное жилье и благоустраивают внутридворовую территорию», — сказал он в ходе круглого стола с застройщиками и архитекторами, посвященного формированию комфортной городской среды, состоявшегося в мэрии Пензы в среду, 30 августа.

Губернатор пояснил, что вместо устаревшего, на его взгляд, материала, нужно использовать резиновую крошку, как это сделано во дворах жилых комплексов «Лазурный» и «Фаворит», которые он вместе с участниками круглого стола осмотрел ранее.

«Для детей это очень комфортно — когда они падают, не разбивают ноги. Можно привести в порядок, помыть. Это совсем другая ситуация», — отметил Иван Белозерцев.
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