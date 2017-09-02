Из Пензы на море по бесплатным путевкам отправились 300 детей Общество

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Представители власти и родители пришли на железнодорожный вокзал Пенза-I вечером в минувшую пятницу, 1 сентября, чтобы проводить 300 детей в пансионат «Приморский», расположенный в поселке Кабардинка Краснодарского края на берегу Черного моря.

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«Я, честно признаюсь, первый раз вижу, чтобы вот такие были проводы в лагерь отдыха. Настоящий праздник», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Он поздравил собравшихся с Днем знаний и поблагодарил всех, кто будет заниматься отдыхом и оздоровлением школьников, получивших бесплатные путевки.

В частности, почетная грамота Минобрнауки РФ была вручена заместителю генерального директора АО «Сельская здравница» Елене Ядренцевой.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил символичность того, что дети отправляются в пансионат, где они будут и отдыхать, и учиться, именно 1 сентября.

«Тысячи учащихся по всей стране приступили к занятиям. Для первоклассников прозвучал первый звонок, они познакомились со своей первой учительницей, которая поведет их в мир знаний», — сказал спикер регионального парламента.

Затем прозвучали напутствия в адрес вожатых, которые будут работать с детьми.

Согласно данным Минтруда Пензенской области, в 2017 году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплено 4 тыс. 230 путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря на сумму более 75 млн. рублей. В прошлом году на эти цели было потрачено 55 млн. рублей.