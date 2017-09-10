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Виктор Кувайцев поздравил танкистов с профессиональным праздником

09:05 | 10.09.2017 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил танкистов, ветеранов данного рода войск и танкостроителей с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 10 сентября.

Виктор Кувайцев поздравил танкистов с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подвиги бронетанковых войск овеяны славой и вписаны в одну из самых героических страниц военной летописи страны. Во многом благодаря их мощи были одержаны знаковые победы во время Великой Отечественной войны. И сегодня танковые части являются мощным средством вооруженной борьбы, основой сухопутных сил России. Опираясь на опыт своих предшественников и приумножая славные традиции, нынешние военнослужащие успешно совершенствуют боевую выручку и профессиональную подготовку», — отметил глава администрации города.

Виктор Кувайцев выразил особую благодарность ветеранам за вклад в Великую Победу, а также за активную жизненную позицию, помощь в воспитании молодых защитников Отечества и сопричастность к судьбе Родины.

«От всей души желаю всем танкистам крепкого здоровья и счастья, добра и семейного благополучия, мира и спокойствия!» — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.
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