В Пензе подготовлен проект программы архитектурной подсветки зданий Общество

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Проект программы по архитектурному освещению фасадов зданий в центральной части Пензы готов. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Фото: Penza-gorod.ru

В минувший понедельник, 25 сентября, состоялось совещание рабочей группы по организации архитектурного освещения. В ходе него была проведена оценка состояния подсветки административных зданий в центральной части города.

«Мы должны провести ревизию существующей подсветки, проверить ее состояние и, где необходимо, отремонтировать или заменить вышедшую из строя», — отметил и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков.

Он поручил главам районных администраций города подготовить перечень имеющегося оборудования, а также того, которое следует закупить в рамках реализации проекта по архитектурному освещению фасадов зданий в Пензе.

Финансирование программы будет определено в рамках обсуждения проекта бюджета города на 2018 год, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 октября 2016 года в ходе круглого стола в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев призвал разработать проект внешней подсветки зданий в центре Пензы.

В начале 2017 года глава региона отметил, что не видит заметных шагов в данном направлении. Вместе с тем Иван Белозерцев высказал мнение, что подсветка зданий наряду с ликвидацией навязчивой рекламы и нестационарных торговых объектов на красной линии помогла бы преобразить облик города.

В конце августа губернатор заявил, что представители мэрии Пензы не справились с задачей по обустройству архитектурной подсветки зданий в вечернее время.

12 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину организовать проверку архитектурной подсветки зданий в вечернее время.