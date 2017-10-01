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Дети из клуба «Юный спецназовец» посетили «Сталинский центр» в Пензе

15:14 | 01.10.2017 | Общество

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Участники клуба «Юный спецназовец», действующего при управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области, посетили «Сталинский центр».

Дети из клуба «Юный спецназовец» посетили «Сталинский центр» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Экскурсию для школьников в возрасте от 9 до 15 лет провел руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин. Он рассказал об основных вехах становления советского государства, первых пятилетках и событиях Великой Отечественной войны.

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Учащиеся с интересом ознакомились с фотовыставкой, посвященной предвоенному периоду истории Пензенской области, и оценили экспонаты музея советской истории, параллельно задавая интересующие вопросы.

«Стоит отметить, что «Сталинский центр» с самого момента открытия в декабре 2015 года стал местом притяжения туристов и гостей города, в том числе из других стран, а также иностранных и российских журналистов. Периодически здесь проходят и групповые экскурсии для школьников, проводятся тематические уроки истории. В феврале этого года «Сталинский центр» посетил известный российский писатель и журналист Захар Прилепин», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома КПРФ.
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