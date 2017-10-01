Размер месячной аудитории «PenzaNews» приближается к 200 тыс. пользователей

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Размер месячной аудитории сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с начала 2017 года вырос на 25% и уверенными темпами приближается к 200 тыс. пользователей, которые суммарно просматривают более 1,1 млн. страниц.
Другой независимый сервис статистики — Liveinternet — зафиксировал схожие с Google Analytics данные: за сентябрь 2017 года количество посетителей составило 166 тыс. 628, просмотров — 1 млн. 127 тыс. 685.
Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 7 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут, что является очень хорошим показателем, который ежемесячно фиксируется на протяжении более года — с августа 2016-го.
«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.
Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.
За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано около 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.
Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
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