Размер месячной аудитории «PenzaNews» приближается к 200 тыс. пользователей Общество

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Размер месячной аудитории сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с начала 2017 года вырос на 25% и уверенными темпами приближается к 200 тыс. пользователей, которые суммарно просматривают более 1,1 млн. страниц.

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Так, в сентябре популярный сервис статистики Google Analytics зафиксировал 180 тыс. 479 пользователей и 1 млн. 145 тыс. 334 просмотра страниц.

Таким образом, по количеству посетителей ИА «PenzaNews» удалось побить установленный в марте текущего года рекорд, когда на сайт зашли 172 тыс. 915 интернет-пользователей.

По просмотрам страниц пока недостижимой остается планка августа 2017 года — 1 млн. 157 тыс. 189, однако не исключено, что к концу года этот порог будет преодолен.

Всего за первые 9 месяцев 2017 года новостной интернет-ресурс Пензы посетили 1,2 млн. пользователей, просмотрев его страницы в общей сложности свыше 9,2 млн. раз.

Средняя длительность пребывания на сайте составила более 5 минут.

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Другой независимый сервис статистики — Liveinternet — зафиксировал схожие с Google Analytics данные: за сентябрь 2017 года количество посетителей составило 166 тыс. 628, просмотров — 1 млн. 127 тыс. 685.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 7 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут, что является очень хорошим показателем, который ежемесячно фиксируется на протяжении более года — с августа 2016-го.

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано около 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.