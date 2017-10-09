Еще 10 млн. рублей заложат в бюджет Пензенской области на выплаты многодетным семьям Общество

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. 10 млн. рублей будет дополнительно направлено в Пензенской области на осуществление многодетным семьям выплат на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Еще 20 семей, имеющих пятерых и более детей, смогут улучшить жилищные условия в 2017 году. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн. рублей», — написал он в своем «Твиттере» в понедельник, 9 октября.

Глава региона добавил, что это позволит увеличить число семей, получивших выплаты в текущем году, до 53.

«С учетом ранее предусмотренных 16,5 млн. рублей социальные выплаты в 500 тыс. рублей получат 53 многодетных семьи, нуждающихся в таком виде поддержки», — уточнил Иван Белозерцев.