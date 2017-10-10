Отчет о состоянии гражданского общества Пензенской области представят 12 октября Общество

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Пресс-конференция исполнительного директора фонда местного сообщества «Гражданский Союз» и члена Общественной палаты Пензенской области, бизнесмена Игоря Зайдмана состоится в пресс-центре информационного агентства «PenzaNews» (Пенза, ул. Калинина, 119А) в четверг, 12 октября, в 11.00.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи с журналистами спикеры официально представят отчет о состоянии гражданского общества Пензенской области, который является уже третьим по счету и охватывает полуторагодовой период — со второй половины 2015-го по 2016 год.

Первый подобный отчет был презентован в ходе пресс-конференции в ИА «PenzaNews» в октябре 2012 года, второй — в сентябре 2015-го.

Новый отчет представляет собой оценку фондом «Гражданский Союз» развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций и городских сообществ, полученную на основе фокус-групп по 9 направлениям деятельности НКО, анализа официальных отчетов органов власти и интервью с экспертами и журналистами.

Для участия в пресс-конференции представителям СМИ и другим заинтересованным лицам необходимо получить аккредитацию до 18.00 среды, 11 октября. Для этого следует отправить заявку с краткими контактными данными по электронной почте или позвонить по телефону: (8412) 999-102.