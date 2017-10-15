Мария Львова-Белова в рамках «Курса на семью» посетила Финляндию Общество

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Член Общественной палаты России Мария Львова-Белова, благодаря усилиям которой в Пензе были созданы центр «Квартал Луи» и пансион «Дом Вероники», получила возможность изучить опыт Финляндии по работе с инвалидами благодаря конкурсу «Курс на семью – 2017», проведенному фондом Тимченко.

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«5 лет назад я поехала за вдохновением в Австрию, смотреть, как организована работа с людьми с инвалидностью, после этого родился наш «Квартал Луи». И вот очередной глоток свежего воздуха, только уже Финляндия», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова уточнила, что вместе с 19 делегатами от ведущих благотворительных фондов России отправилась на стажировку в Хельсинки.

«5 дней плодотворной работы: знакомство с разными центрами по работе с инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Интересно смотреть, сравнивать, интегрировать европейские идеи под российские реалии. Совсем скоро поделюсь своими мыслями по реорганизации системы по работе с инвалидами в Пензенской области и главное — новыми проектами нашего «Квартала Луи», — добавила она.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко провел дополнительный этап II всероссийского конкурса «Курс на семью» с 5 по 25 сентября. Его участниками стали общественные и некоммерческие организации, работающие в области защиты детства и нацеленные на освоение новых практик и методик.

В число 20 победителей вошла пензенская автономная некоммерческая организация по содействию социальной адаптации личности «Квартал Луи».