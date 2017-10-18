Интерес к опросу на сайте ИА «PenzaNews» о доверии к полиции растет Общество

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Интерес аудитории к опросу на сайте независимого информагентства «PenzaNews» о доверии к полиции растет, при этом в социальных сетях уже появились комментарии от некоторых пользователей, которые всячески стараются поставить под сомнение честность его проведения, а, следовательно, и объективность результатов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Попытки указать на несовершенство системы фиксации ответов, а также на якобы полное отсутствие контроля за накрутками начали предприниматься сразу после того, как в интернет-опросе стали лидировать два варианта ответа — «Скорее не доверяю» и «Полностью не доверяю» [сотрудникам полиции].

При этом ранее — при организации первых опросов по аналогичной тематике весной и летом 2017 года — свое недовольство формулировками при обнародовании итогов онлайн-исследований высказывали представители полиции.

Кроме того, заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев вообще пытался поставить под сомнение сам факт проведения опроса о полиции на сайте агентства в период с 15 по 28 мая 2017 года.

В итоге редакцией ИА «PenzaNews» было принято беспрецедентное решение — провести серию повторных онлайн-исследований, первое из которых стартовало в минувший понедельник, 16 октября.

Читайте также

УМВД спустя полтора месяца дало комментарий на итоги опроса о доверии к полиции

Как отмечают некоторые эксперты, подобная реакция на проведение опросов и публикацию их результатов со стороны полиции и тех, кто в силу определенных обстоятельств ее всячески защищает, может говорить о явном нежелании адекватно воспринимать объективную реальность, которая такова, что часть общества не только не доверяет стражам порядка, но и даже, судя по результатам ряда социсследований в России, просто боится их.

В свою очередь технические специалисты ИА «PenzaNews» указывают на то, что система учета ответов в интернет-опросе настроена максимально эффективно, а получаемые данные сравниваются по нескольким критериям.

По их словам, при обнаружении подозрительной активности от одного или нескольких пользователей поступающие ответы просто не будут учтены при обнародовании итогов, как это уже было, например, в 2016 году, когда при проведении опроса на тему выборов в Госдуму были зафиксированы попытки накрутки голосов в пользу сразу двух партий.

При этом специалисты отмечают, что при организации почти любого онлайн-исследования обязательно найдутся те, кто попытается испробовать различные способы обойти систему, чтобы повлиять на итоги голосования, однако обычно их — единицы, и существенно изменить общие результаты опроса они просто не в состоянии.

Кроме того, как считают обозреватели, подобные попытки в первую очередь свидетельствуют о нечистоплотности таких людей, а не организаторов интернет-опросов, которые стремятся дать возможность высказать людям мнение, а не навязать им свое.