В Пензе проверят законность взимания комиссии при пополнении карт питания школьников Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры проверят, насколько законно взимается комиссия за оплату питания учащихся Пензы с помощью карт, выпущенных в рамках системы «Электронная школа». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Соответствующие поручения на прошлой неделе даны прокурорам Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов Пензы», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что, по предварительной информации, прием платежей за услуги питания посредством пластиковых карт осуществляется не менее чем в 55 образовательных организациях города.

«Законность указанного способа оплаты питания в школах будет оценена органами прокуратуры. О результатах проверок будет сообщено дополнительно», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках системы «Электронная школа», начали действовать в Пензе с 15 октября.

Теперь при использовании терминалов банка «Кузнецкий» в школах, при оплате наличными в офисе учреждения, а также при пополнении карт через терминалы ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат»), одним из учредителей которого является дочь бывшего губернатора области Наталья Бочкарева, взимается комиссия в размере 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

Внести деньги без комиссии теперь можно лишь двумя способами: при использовании наличных — в офисе муниципального предприятия «Арцис», которое является оператором проекта; а также через систему «kuzbank-онлайн» банка «Кузнецкий».