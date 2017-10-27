Эдуард Копылов соболезнует в связи с гибелью Аркадия Кривцова
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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя региональной федерации каратэ Аркадия Кривцова.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Трагически оборвалась жизнь человека, который пользовался заслуженным авторитетом у коллег по бизнесу, среди спортсменов и общественности региона», — написал он на своей странице в Facebook.
Эдуард Копылов добавил, что коллектив федерации дзюдо Пензенской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области в минувший четверг, 26 октября.
По предварительным данным, они находились в автомобиле «Mazda CX-9», столкнувшемся с фурой «MAN», водитель которой не справился с управлением.