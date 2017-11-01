Глава Ингушетии прислал в Пензу два бочонка меда для «Квартала Луи» Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил два бочонка меда пензенскому центру для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», который был открыт ровно три года назад. Об этом сообщила директор учреждения, член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наша дружба с главой Ингушетии Евкуровым Юнус-Беком Баматгиреевичем продолжается, для наших ребят «Квартала Луи» ко дню рождения приехали две бочки ингушского меда! Неожиданно и очень приятно», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова сопроводила сообщение двумя фотографиями, на одной из которых запечатлен сам подарок, а на второй — момент ее встречи с главой Ингушетии, состоявшейся в конце лета.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил Пензу с рабочим визитом 21 июня 2017 года.

Вместе с главой Минтруда РФ Максимом Топилиным и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем он осмотрел социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в селе Кичкилейка, а затем принял участие в церемонии открытия активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

4 августа директор центра «Квартал Луи» Мария Львова Белова побывала в Ингушетии с ответным визитом. В ходе встречи с главой республики она обсудила возможность использования в регионе пензенского опыта по реализации социальных проектов для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.