В пензенском сквере Полярников навели порядок Общество

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Активисты регионального отделения Русского географического общества (РГО) навели порядок в сквере Полярников на улице Володарского в Пензе в минувшее воскресенье, 5 ноября.

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«В сквере и на прилегающей территории очистили дорожки от опавшей листвы и мусора, поправили газоны, нарушенные в ходе проведения монтажных работ, а также отмыли инсталляцию [с якорем]», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов.

Он напомнил, что в торжественном открытии сквера, которое намечено на 15.00 пятницы, 10 ноября, примет участие сын почетного полярника, уроженца Пензенской области Евгения Сузюмова — Алексей Сузюмов.

Сквер Полярников будет открыт на улице Володарского в Пензе — напротив гимназии №4 «Ступени», которую окончил известный путешественник Евгений Сузюмов.

Площадь сквера выложена плиткой, а в середине установлен настоящий якорь, подаренный почетным полярником Павлом Зайдфудимом. Вес элемента вместе с цепью составляет 60 кг, постамента под ним — 650 кг.

По словам председателя реготделения РГО Игоря Пантюшова, в сквере планируется установить инсталляцию «Колючая Арктика», стенды, рассказывающие о подвигах пензенских полярных исследователей, высадить кустарники и доделать лестницу к Пензенскому казачьему институту технологий.

Также впоследствии намечено поставить лавочки, урны и обустроить освещение.