На Свердловском мосту в Пензе появилась разметка Общество

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Дорожная разметка нанесена на Свердловский мост в Пензе, предназначенный для пропуска автомобильного, троллейбусного и пешеходного движения.

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При въезде на сооружение, которое подверглось капитальному ремонту, размещены дорожные знаки, информирующие автомобилистов о том, каким образом будет осуществляться движение по четырем полосам.

Так, со стороны улицы Свердлова для заезда на мост будет доступна одна полоса. Остальными тремя смогут воспользоваться водители, следующие с улицы Злобина.

Кроме того, к настоящему времени смонтирована контактная сеть троллейбусной линии, установлены опоры освещения, обустроены тротуары.

В минувшую пятницу, 3 ноября, мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что также организована подсветка Свердловского моста в темное время суток.

Доступ на сооружение в настоящее время по-прежнему закрыт.

По условиям муниципального контракта, который был заключен в сентябре 2016 года между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Автодорога» на сумму свыше 412 млн. рублей, дата завершения работ — 9 декабря 2017 года.

Вместе с тем объект планируется ввести в эксплуатацию раньше установленного срока.

Сначала в качестве предполагаемого времени открытия моста называлась первая декада ноября, затем — середина месяца. Точная дата на данный момент неизвестна.

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Свердловский мост был построен в Пензе 50 лет назад — в 1967 году.

В 2010 году был выявлен ряд дефектов и повреждений, влияющих на безопасность транспорта и пешеходов, снижающих срок службы сооружения. В частности, ширина проезжей части и состояние бордюрных ограждений не удовлетворяли современным требованиям, произошло разрушение деформационные швов, не был организован водоотвод, а тротуары имени сквозные проломы и провалы. По результатам проведенных расчетов был сделан вывод, что суммарный износ моста составлял около 60%.

Сооружение было закрыто на реконструкцию в конце сентября 2016 года. В связи с этим изменились некоторые маршруты общественного транспорта.



Работы по его капитальному ремонту финансируются в основном из федерального бюджета — за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон».