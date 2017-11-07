В Пензе предлагается оставить новое послание потомкам Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Идея о закладке капсулы с новым посланием потомкам обсуждается в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

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«Есть предложение, чтобы по городу поставить ящики […] и собрать у людей идеи, что они хотят сказать, а потом это письмо публично обсудить», — пояснила собеседница агентства после окончания церемонии вскрытия капсул с посланиями из 1967 и 1977 годов, состоявшейся у монумента «Росток» на набережной реки Суры в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября.

По ее словам, рассматриваются различные возможные даты закладки капсулы, одна из них — 12 июня, когда отмечаются День России и День города, а в качестве времени вскрытия называется 400-летие Пензы, которое будет праздноваться в 2063 году.

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Полный текст послания потомкам из 1967 года

Вера Фейгина добавила, что также требует обсуждения место проведения церемонии.

«Будем предложения собирать. Это надо обсудить с людьми», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 ноября 2017 года на набережной реки Суры в Пензе в торжественной обстановке из горизонтальной гранитной плиты были извлечены две капсулы с посланиями потомкам, оставленными в 1967 и 1977 годах.

Мероприятие вызвало неподдельных интерес, в первую очередь со стороны тех, кто присутствовал при закладке писем потомкам.