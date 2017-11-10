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Иван Белозерцев выразил соболезнования родным жертв обрушения дома в Ижевске

11:06 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при обрушении части дома в Ижевске.

Иван Белозерцев выразил соболезнования родным жертв обрушения дома в Ижевске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске. Скорбим вместе с вами», — написал глава региона в своем «Твиттере» в пятницу, 10 ноября.

Иван Белозерцев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 ноября около 16.00 произошло обрушение углового подъезда панельного дома на улице Удмуртской в Ижевске с 1 по 9 этаж.

По данным на утро пятницы, 10 ноября, в результате произошедшего погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Поисковая операция на месте ЧП продолжается.

Ход работ проконтролировал глава МЧС России Владимир Пучков.
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