Иван Белозерцев выразил соболезнования родным жертв обрушения дома в Ижевске Общество

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при обрушении части дома в Ижевске.

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«Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске. Скорбим вместе с вами», — написал глава региона в своем «Твиттере» в пятницу, 10 ноября.

Иван Белозерцев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глубокие соболезнования родным и близким жертв обрушения дома в Ижевске.Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) November 10, 2017

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 ноября около 16.00 произошло обрушение углового подъезда панельного дома на улице Удмуртской в Ижевске с 1 по 9 этаж.

По данным на утро пятницы, 10 ноября, в результате произошедшего погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Поисковая операция на месте ЧП продолжается.

Ход работ проконтролировал глава МЧС России Владимир Пучков.