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Мэр Пензы потребовал привести в порядок территорию у Свердловского моста

12:48 | 11.11.2017 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал привести в порядок территорию, прилегающую к Свердловскому мосту, открытие которого, как ожидается состоится в ноябре.

Мэр Пензы потребовал привести в порядок территорию у Свердловского моста

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе выезда на место в субботу, 11 ноября, Виктор Кувайцев поручил очистить участки от строительного мусора и сухой травы, а также привести в порядок колодцы инженерных сетей и срезать грунт около тротуара по улице Тухачевского.

Кроме того, глава администрации Пензы дал задание ответственным лицам разместить на въездах со стороны Злобина и Свердлова по ходу движения таблички с информацией об истории мостового сооружения и другие сведения.

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«Капитальный ремонт моста выполнен на высокопрофессиональном уровне. Нужно чтобы и прилегающие территории выглядели достойно, и объект имел цельный и завершенный вид», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Свердловский мост был построен в Пензе 50 лет назад — в 1967 году.

В 2010 году был выявлен ряд дефектов и повреждений, влияющих на безопасность транспорта и пешеходов, снижающих срок службы сооружения. В частности, ширина проезжей части и состояние бордюрных ограждений не удовлетворяли современным требованиям, произошло разрушение деформационных швов, не был организован водоотвод, а тротуары имени сквозные проломы и провалы. По результатам проведенных расчетов был сделан вывод, что суммарный износ моста составлял около 60%.

Сооружение было закрыто на реконструкцию в конце сентября 2016 года. В связи с этим изменились некоторые маршруты общественного транспорта.

Работы по его капитальному ремонту финансируются в основном из федерального бюджета — за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон».
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