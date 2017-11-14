Ситуация с «Пензастроем» отразилась на беженцах из Донбасса Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о переселенцах из Донбасса, которые прибыли в Пензенскую область в 2014 году и заключили с компанией «Пензастрой» договора коммерческого найма квартир с последующим выкупом, однако затем узнали, что недвижимость оказалась в залоге у банка и из-за финансовых трудностей застройщика на нее наложен арест.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, пока точных сведений о том, какое количество граждан попали в непростую ситуацию, нет.

«Все документы запросили у «Пензастроя», — пояснила собеседница агентства, отметив, что 10-дневный срок их представления еще не истек.

Она добавила, что, по имеющейся информации, некоторые переселенцы из Украины предпринимают экстренные меры по выкупу квартир, в которых живут.

Светлана Артамонова пояснила также, что ранее в Пензенский районный суд от граждан поступило семь исков о снятии ареста с недвижимости, но они были оставлены без рассмотрения до решения Арбитражного суда региона относительно взыскания с «Пензастроя» долгов в пользу банков.

В свою очередь пресс-секретарь областного управления Федеральной службы судебных приставов Яна Загребельная сообщила, что выселить людей из жилья можно только по решению суда.

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«Мы сейчас запрашиваем решения судов для уточнения всей суммы текущих платежей, которые были после введения процедуры наблюдения [в отношении «Пензастроя»]. Когда эта сумма будет полностью выяснена, мы в рамках закона будем работать с имуществом, если данная сумма не будет погашена в добровольном порядке», — пояснила она.

По словам исполняющей обязанности заместителя главы администрации Пензенского района по социальным вопросам Валентины Фокиной, квартиры в «проблемном» доме на улице Центральной в селе Засечном получили 15 семей.

Она пояснила, что правительство Пензенской области привлекло застройщика для трудоустройства граждан, приехавших из Украины по программе переселения соотечественников из-за рубежа, и предоставления жилья 12 семьям, а еще три семьи были с российским гражданством.

«У них [переселенцев из Украины] сейчас истекает временная регистрация. Они к нам тоже обращались, чтобы им помочь с временной регистрацией. Но помочь — значит предоставить жилье. Просто какое-то жилье, где мы бы их прописали, но где они не будут жить — это нарушение закона», — сказала Валентина Фокина в комментарии ИА «PenzaNews».

При этом, по ее словам, семьи не претендуют на временное жилье, потому что их устраивают условия в нынешних квартирах.

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В конце октября 2017 года две уроженки Украины обратились за содействием в решении вопроса с жильем к начальнику управления МВД России по Пензенской области Юрию Рузляеву, который рекомендовал им написать заявления в правоохранительные органы, чтобы сотрудники полиции провели проверку и дали соответствующую правовую оценку действиям руководства строительной компании. Также он предложил отстаивать свое право на жилье в судебном порядке.

В очередной раз проблема получила широкий общественный резонанс после сюжета на НТВ, вышедшего в эфир 13 ноября, лейтмотивом которого стала мысль о том, что «беженцев из Донбасса пытаются выселить из предоставленных им квартир».