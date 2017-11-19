Мэр Пензы начал утро воскресенья с контроля за обустройством сквера около пединститута Общество

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход благоустройства лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова ранним утром воскресенья, 19 ноября.

Фото: Penza-gorod.ru

«Несмотря на погодные условия, надо работы вести аккуратно, бережно относиться к тому, что уже сделано, и не допускать, чтобы тяжелая техника испортила благоустроенную территорию», — отметил он.

В данный момент подготовлено щебеночное основание парковки для будущих посетителей зеленой зоны сбоку от вуза. Подрядная организация занимается установкой бортовых камней на аллее на отрезке от проезда к ГТРК «Пенза» до улицы Попова.

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Ранее работники МУП «Зеленое хозяйство» расчистили зеленую зону от подлеска, выполнили санитарную обрезку ветвей и спилили аварийные деревья. Параллельно велись работы по планировке и разравниванию завезенного грунта.

Проложены сети наружного электроснабжения, установлены новые светильники, выполнен вынос силового кабеля с участка будущего футбольного поля. Кроме этого, завершено обустройство дорожек от педагогического института имени В.Г. Белинского до проезда к ГТРК «Пенза», сообщает пресс-служба мэрии.