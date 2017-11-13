Белозерцев рассказал, что думает о небывалом интересе федеральных министров к Пензе Политика

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился мнением о том, по какой причине с начала 2017 года уже шесть федеральных министров нанесли рабочие визиты в регион.

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«Владимир Андреевич [Пучков, глава МЧС России] стал шестым федеральным министром, который посетил Пензенскую область в этом году. Для региона подобные визиты очень важны. Все они носили положительный эффект», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

«Если федеральные министры местом совещания выбирают Пензенский регион, значит, у нас имеется накопленный положительный опыт, который можно демонстрировать», — добавил Иван Белозерцев.

Вместе с тем, по его словам, власти региона знают свои слабые места и проблемы, требующие решения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 июня 2017 года Пензенскую область посетил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Он обсудил с губернатором Иваном Белозерцевым текущую ситуацию в АПК, предварительные итоги посевной и меры господдержки. Кроме того, министр посетил молочно-товарный комплекс «Русмолко» и предприятие ГК «Дамате» по производству индейки.

21 июня в Пензу прибыл глава Минтруда России Максим Топилин, который посетил реабилитационный центр в Кичкилейке, принял участие в церемонии открытия пансиона «Дом Вероники» и провел совещание по вопросам организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО.

23 июня регион с рабочим визитом посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она оценила ход строительства перинатального центра в Пензе, который до настоящего времени не открыт, ознакомилась с реализацией проекта «Бережливая поликлиника», с работой федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и провела совещание.

11 августа в Пензу в очередной раз прибыл глава Минстроя России Михаил Мень. Вместе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым он посетил город «Спутник», после чего принял участие в совещании по теме жилищного строительства и ипотечного кредитования.

29 сентября регион с рабочим визитом посетил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он осмотрел выставку промышленной продукции, затем принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе и встретился с губернатором.

10 ноября в Пензу с однодневным визитом прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Он провел совместное выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии. Также министр посетил пожарно-спасательную часть в Арбеково, где наградил сотрудников МЧС и юных героев.