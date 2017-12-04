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В Пензе определены победители конкурса молодежных проектов и инициатив

11:48 | 04.12.2017 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Победители регионального конкурса молодежных проектов и инициатив, которые получат по 100 тыс. и 50 тыс. рублей на реализацию своих идей, определены в Пензенской области.

В Пензе определены победители конкурса молодежных проектов и инициатив

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, всего за победу в 11 номинациях боролись авторы 106 проектов.

Первое место в соответствующих категориях присуждено Илье Асташкину за проект «Беспилотный мобильный комплекс «Аэрофотоскан» для контроля линий электропередач», Маргарите Каменкиной за «Школу студенческой весны», Асияту Кирасирову за проект «АРХИВажно!», Юлии Кузьминой за эко-отель «Соломенная сказка», Карине Мартышкиной за конкурс «Ступени успеха», Наталии Селюкиной за региональный форум «Я – россиянин» и Екатерине Тымчук за областной штаб волонтеров.

Второе место заняли Андрей Глухов с проектом «Выборы уже сегодня», Ксения Епифанова с «Умной теплицей», Алена Кугушева с социальным проектом «Брызги лета», Максим Лазарев с «Неделей спорта», Игорь Лебедев с персонализированным чехлом для чемодана «Чемодастер» и Алексей Пакаев с клубом интеллектуальных игр «IQ58».

Третье место жюри присудило Виктору Колгатину за проект «Молодежный патруль», Анастасии Угаровой-Мещеряковой за «Возрождение русских традиций», Марине Чарыковой за проект «Рука на пульсе!» и Марине Шиндиной за организацию волонтерского сопровождения парада Победы в Пензе.
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