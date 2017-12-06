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Пензенские проекты вошли в шорт-лист конкурса практик социально-экономического развития

12:39 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Экспертное жюри всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития включило три пензенские проекта в число 89, которые по итогам первого этапа претендуют на участие в финальном отборе.

Пензенские проекты вошли в шорт-лист конкурса практик социально-экономического развития. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В шорт-лист вошли практики, набравшие наибольшее число голосов «за» в соответствующей номинации. Голосование проходило в онлайн-режиме на сайте АСИ [Агентства стратегических инициатив]. Ввиду того, что ряд практик набрал одинаковое количество голосов, было принято решение увеличить число претендентов на участие во втором этапе конкурса с 10 до 14», — пояснила руководитель управления лучших социально-экономических практик АСИ Вера Емельянова.

Она добавила, что особое внимание члены жюри уделили востребованности и перспективам тиражирования предложенных решений в других регионах.

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В номинации «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона» в шорт-лист вошел муниципальный образовательный проект «Инженерно-техническая школа в составе общеобразовательных учреждений Пензы».

Еще две практики — организация благотворительных спектаклей в Заречном и социальный проект «Брызги лета» — прошли предварительный отбор в номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности».

Как сообщает пресс-служба АСИ, всего в 2017 году на конкурс поступило более 700 заявок. В шорт-лист вошло 89 проектов из 43 регионов.

На втором этапе жюри определит по три финалиста в каждой из семи номинаций.

Попечительский совет конкурса выберет и объявит победителей на инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития в 2017 году проводится второй раз. Все заявленные на конкурс проекты размещены в открытом доступе на сайте Агентства стратегических инициатив.

Победители будут названы в семи номинациях: «Развитие человеческого капитала», «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений», «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона», «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере», «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе», «Развитие туристического потенциала региона» и «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности».
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