В Пензе 8 декабря вручат премию «Юрист года» Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Церемония вручения VIII премии «Юрист года – 2017» состоится в Пензенском государственном университете в предстоящую пятницу, 8 декабря.

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Как сообщает пресс-служба ПГУ, также предусмотрена отдельная премия «Молодой юрист года – 2017».

Кроме того, отличившимся специалистам будут вручены почетные знаки имени В.А. Волжина и М.Г. Акимова, почетный диплом «За вклад в профессию», почетная грамота и благодарственные письма Ассоциации юристов России.

Помимо этого, собравшимся будет представлен второй том юридической энциклопедии региона под названием «История становления пензенской юридической школы».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году главная премия была вручена кандидату юридических наук, заместителю председателя пензенской гордумы, адвокату Ивану Краснову, а в 2015-м — кандидату юридических наук, профессору, заведующему кафедрой «Правосудие» юридического факультета ПГУ Виктору Терехину.