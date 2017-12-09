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Виктор Кувайцев обратился к пензенцам в связи с Днем Героев Отечества

10:54 | 09.12.2017 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям в связи с Днем Героев Отечества, который отмечается в субботу, 9 декабря.

Виктор Кувайцев обратился к пензенцам в связи с Днем Героев Отечества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что в этот день россияне отдают дань памяти соотечественникам, совершившим ратные и трудовые подвиги во имя своей страны и ее будущего.

«Выражаю глубокое уважение пензенцам, защитившим Родину на полях сражений, и тем, кто за выдающиеся заслуги в мирное время удостоен высших государственных знаков отличия. Ваш жизненный путь является образцом доблести, чести, мужества, духовной силы и патриотизма, примером для подрастающего поколения», — добавил глава администрации Пензы.

«От всей души желаю всем, кто отстаивал свободу и независимость Отчизны, трудился и сегодня вносит огромный вклад в развитие родного города крепкого здоровья, радости, неиссякаемой энергии и благополучия на долгие и счастливые годы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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