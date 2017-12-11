Пензенская область ухудшила позиции в экологическом рейтинге Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область, которая занимала 20 строчку в летнем экологическом рейтинге общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», опустилась по результатам осени 2017 года на четыре позиции — на 24 место.

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Среди субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область расположилась на пятой строчке, уступив Чувашии, Ульяновской области, Пермскому краю и Удмуртии.

Регион показал следующие результаты: природоохранный индекс — 48/52, промышленно-экологический — 39/61, социально-экологический — 68/32.

Сводный экологический индекс составил 53/47.

По итогам осени 2017 года в десятку лидеров экологического рейтинга вошли Тамбовская область, Алтай, Алтайский край, Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Коми.

Самый «отстающий» регион — Челябинская область. Также в числе аутсайдеров рейтинга — Свердловская, Московская и Иркутская области.

Как отметил председатель общественной организации «Зеленый патруль», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин, подводить окончательные итоги 2017 года пока рано.

«Впереди всероссийский съезд по охране окружающей среды, множество мероприятий, получение ответов на запросы по статистической информации и так далее, но, к сожалению, уже сейчас можно сказать, что Год экологии в России получился «годом желаний», а не годом реальных дел в сфере экологической модернизации», — сказал он, комментируя результаты рейтинга.

По словам Андрея Нагибина, более половины населения страны проживают в неблагоприятных экологических условиях.

«Проблема переработки и вторичного использования мусора не решена ни в одном регионе страны. Качество питьевой воды в городах России вызывает очень много вопросов», — цитирует председателя организации пресс-служба «Зеленого патруля».

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Экологический рейтинг субъектов РФ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью.

Целью проекта является осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.