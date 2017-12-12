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Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции

12:25 | 12.12.2017 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей с Днем Конституции России, который отмечается во вторник, 12 декабря.

Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«12 декабря 1993 года начался новый этап в истории современной России. Принятая народом Конституция закрепила основы государственного строя и во многом определила направление дальнейшего развития государства», — отметил он.

Валерий Савельев добавил, что конституция является главным гарантом прав и свобод граждан, целостности и независимости страны.

«От того, как каждый из нас будет соблюдать свои конституционные обязанности и права окружающих, зависят правопорядок и согласие в нашем обществе», — уточнил глава Пензы.

Он поблагодарил жителей за труд во благо города, региона и страны.

«Уверен, что, объединив усилия, нам удастся справиться со всеми трудностями и сделать нашу страну по-настоящему правовым, демократичным и процветающим государством. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, стабильности! Путь этот праздник подарит вам хорошее настроение и придаст новые силы для реализации идей и претворения в жизнь всех планов!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба Пензенской городской думы.
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