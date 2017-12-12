В Пензе 17 декабря начнет работу выставка «По следам забытых усадеб» Общество

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Выставка творческих работ финалистов конкурса «По следам забытых усадеб» будет открыта в пензенской областной филармонии в предстоящее воскресенье, 17 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В период с 10 августа по 30 октября в оргкомитет поступило свыше 300 рисунков и фотографий.

Фотоснимков изначально было больше, однако после заседания экспертного совета, который отсеял работы плохого качества, в финал прошло примерно равное количество фотографий и рисунков — в общей сложности 200.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете конкурса, высокий интерес к творческому состязанию проявили дети разных возрастов, причем как воспитанники художественных школ, так и общеобразовательных.

Среди авторов рисунков победители будут определены в двух номинациях — «Графика» и «Живопись» — в трех возрастных категориях: 14 лет и младше, 15 лет – 23 года, а также 24 года и старше.

Для авторов фотографий предусмотрено шесть номинаций — «Пейзаж», «Архитектурный пейзаж», «Интерьерная съемка», «Селфи с усадьбой», «Обитатели усадеб» и «Юный фотограф».

Кроме того, будет присужден приз зрительских симпатий. Его обладателя определят по итогам онлайн-голосования за работы участников, который продлится в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» до 10.00 воскресенья, 17 декабря.

В экспозицию войдут не все творческие работы финалистов, что обусловлено возможностями выставочной площадки. Решено включить в нее по 50 фотоснимков и рисунков.

Увидеть их можно будет в фойе второго этажа.

Компетентное жюри, в состав которого вошли фотографы, общественные деятели и художники, определит победителей в каждой из номинаций. Их имена будут объявлены в ходе церемонии награждения в 13.00.

Предполагается, что в полном виде выставка будет доступна для ознакомления в филармонии в течение двух дней.

Во вторник, 19 декабря, ее планируется частично переместить в здание Законодательного собрания Пензенской области, а в январе — в библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

Читайте также

В Пензенской области дан старт масштабному проекту «По следам забытых усадеб»

Инициаторы проекта «По следам забытых усадеб» намерены продолжить популяризацию идеи возрождения мест, имеющих историческое и культурное значение, в 2018 году.

Одним из первых мероприятий станет агитпоход, в рамках которого молодые люди посетят усадьбы в селах Липовка, Козловка и Черкасское.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

В его рамках был объявлен фотоконкурс «По следам забытых усадеб».

Первым крупным мероприятием в рамках проекта стала очистка усадьбы графа Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности.

В октябре активисты провели автопробег, который объединил более 70 участников на 26 машинах. Его маршрут пролегал по Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области.