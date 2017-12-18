EN
19:40:09 Вторник, 19 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе 1,5 тыс. семей получат по талонам овощные наборы к Новому году

12:15 | 18.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Примерно 1,5 тыс. малообеспеченных многодетных семей в Пензе получат к Новому году продуктовые наборы, в состав которых включено 9 кг картофеля и 3 кг моркови.

В Пензе 1,5 тыс. семей получат по талонам овощные наборы к Новому году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, они сформированы в рамках благотворительной акции, организованной по поручению губернатора Ивана Белозерцева, к которой в числе первых подключились агрофирма «Раздолье» и торговая сеть «Караван».

«Всего безвозмездно будет передано более 20 тонн овощной продукции», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что сетью «Караван» в рамках акции были выпущены талоны на овощные наборы, которые переданы в социальное управление Пензы.

«Выдача овощных наборов продлится до 28 февраля 2018 года», — сказали в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что также акцию поддержали предприятия «Атмис-сахар», хлебозаводы №2 и №4, «Ванюшкины сладости», «Нудел Продукт», «Тройка» и «Бакалейщики».
Актуальное
Читайте также
Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр
Под Пензой у клиентки экстрасенса выманили деньги, пообещав ей около 500 тыс. рублей Сотрудники пензенского управления АО «Транснефть – Дружба» отличились в шахматах
Уровень регистрируемой безработицы в Пензе снизился до 0,63% В Пензе спасатели помогли молодой матери снять кольцо с пальца
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver