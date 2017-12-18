В Пензе 1,5 тыс. семей получат по талонам овощные наборы к Новому году Общество

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Примерно 1,5 тыс. малообеспеченных многодетных семей в Пензе получат к Новому году продуктовые наборы, в состав которых включено 9 кг картофеля и 3 кг моркови.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, они сформированы в рамках благотворительной акции, организованной по поручению губернатора Ивана Белозерцева, к которой в числе первых подключились агрофирма «Раздолье» и торговая сеть «Караван».

«Всего безвозмездно будет передано более 20 тонн овощной продукции», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что сетью «Караван» в рамках акции были выпущены талоны на овощные наборы, которые переданы в социальное управление Пензы.

«Выдача овощных наборов продлится до 28 февраля 2018 года», — сказали в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что также акцию поддержали предприятия «Атмис-сахар», хлебозаводы №2 и №4, «Ванюшкины сладости», «Нудел Продукт», «Тройка» и «Бакалейщики».