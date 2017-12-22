В Чаадаевке вновь проверят квартиру ветерана, просившего признать ее непригодной для жизни Общество

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура в судебном порядке добилась проведения межведомственной комиссией администрации поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области повторной оценки квартиры 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы, ранее просившего признать ее непригодной для проживания.

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«Установлено, что в собственности ветерана имеется квартира в доме на улице Строителей в Чаадаевке. По его заявлению межведомственной комиссией администрации поселка в марте 2017 года дано заключение об отсутствии оснований для признания этого жилого помещения непригодным для проживания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в апреле постановлением администрации Чаадаевки квартира, в которой живет ветеран, была признана соответствующей требованиям и пригодной для проживания.

«При этом не были учтены заключения двух экспертных учреждений — пензенской лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции РФ и АНО «Пензенская лаборатория судебной экспертизы», согласно которым принадлежащее ветерану жилое помещение не соответствует требованиям законодательства, имеются вредные факторы среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья проживающих в квартире», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что на комиссию администрации Чаадаевки возложена обязанность в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу повторно оценить соответствие квартиры требованиям законодательства.

«Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — сказала она.