Губернатор рассказал, как в Пензе решается проблема дольщиков Общество

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области ищет оптимальный способ решения проблемы дольщиков, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Я буду делать все, чтобы эти истории завершились благополучно», — сказал он в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона во вторник, 26 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, ситуация осложняется тем, что по закону нельзя заложить в бюджет региона денежные средства на завершение строительства проблемных домов.

«Если мне кто-то скажет, как быстро достроить сегодня, то я буду очень благодарен», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в августе был принят региональный закон, предоставляющий преференции компаниям, которые возьмутся завершить остановившуюся стройку.

Так, Иван Белозерцев сообщил, что к объектам организаций «СКМ Групп» и «Пензгорстройзаказчик» будут проложены коммуникации за счет областного бюджета.

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«200 млн. рублей мы в бюджете Пензенской области заложили для прокладки инженерных коммуникаций к площадкам наших двух строительных компаний. […] Плюс 100 млн. я поручил заложить. [...] Это очень большие деньги, которые могли бы пойти на многое другое, но я понимаю, что людей бросать нельзя», — сказал глава региона.

Он добавил, что администрация Пензы практически завершила формирование земельных участков, которые будут предложены новым застройщикам в качестве компенсации.

Комментируя озвученное ранее председателем облправительства Николаем Симоновым предложение о создании дольщиками ЖСК, Иван Белозерцев отметил, что «кооперативы тоже нужны будут».

«Граждане, когда создадут кооперативы, тоже будут участвовать в достройке», — сказал он.

По словам губернатора, он осознает нагрузку на людей, которые вынуждены выплачивать ипотеку и жить в съемных квартирах.

«Мы ищем такие решения, которые позволят нам очень правильно, грамотно подойти к работе по завершению строительства этих домов», — пояснил Иван Белозерцев.

Он также выразил мнение, что митинги в сложившейся ситуации не помогут.

«Мы и так работаем по самым-самым сжатым срокам и каждый день, каждую неделю занимаемся этой проблемой», — сказал глава региона.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенские дольщики уже выходили на митинги дважды. Первая акция состоялась 11 ноября у кинотеатра «Родина», вторая — 24 декабря в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Среди их участников — клиенты компаний «Пензастрой», «Декор-Трейд» и «Север-Траст». При этом люди, купившие квартиры у первых двух организаций, в официальный реестр обманутых дольщиков не включены. На данный момент в него внесены лишь некоторые владельцы жилья в двух домах: №14 на улице Кижеватова в Пензе и №2А в селе Бессоновка.



В конце ноября 2017 года губернатор Иван Белозерцев лично посетил пять стройплощадок ЗАО «Декор-Трейд» и ОАО «Пензастрой». Он предложил представителям других строительных компаний рассмотреть возможность завершения проблемных объектов, однако о каких-либо конкретных договоренностях до настоящего времени неизвестно.