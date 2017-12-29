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Жителям Пензы рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

12:10 | 29.12.2017 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Соблюдение 31 декабря обычного рациона дня — с обязательным завтраком, обедом и ужином — позволит избежать переедания в новогоднюю ночь. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Жителям Пензы рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новогодний стол чаще всего — это изобилие калорийной пищи. Кроме того, за новогодней ночью следует череда застолий в гостях у друзей, родственников и коллег, а все это ведет к перееданию», — отмечается в тексте.

В нем содержится рекомендация соблюдать за праздничным столом очередность блюд.

«Диетологами доказано: самое оптимальное — съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок», — добавляется в памятке.

В ней подчеркивается, что не нужно стремиться попробовать абсолютно все угощения — чем разнообразнее отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе. […] Не запивайте пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Умеренно употребляйте алкоголь», — отмечается в рекомендации Роспотребнадзора.
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