В Пензенской области 3 января стартует операция «Снегоход» Общество Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Профилактическая операция «Снегоход» будет проводиться в Пензенской области с 3 января по 28 февраля. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Она организована специалистами двух региональных ведомств — Госжилстройтехинспекции и Минлесхоза. Инспекторы будут обращать особое внимание на техническое состояние снегоходов и соблюдение водителями требований безопасности движения. Операция «Снегоход» также предусматривает выявление незарегистрированных внедорожных мототранспортных средств и техники, не прошедшей в установленном порядке очередной техосмотр. Кроме того, будут пресекаться правонарушения, связанные с использованием транспортных средств при осуществлении охоты, сообщает пресс-служба облправительства. Нашли ошибку в тексте?

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