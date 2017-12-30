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В Пензенской области 3 января стартует операция «Снегоход»

09:52 | 30.12.2017 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Профилактическая операция «Снегоход» будет проводиться в Пензенской области с 3 января по 28 февраля.

В Пензенской области 3 января стартует операция «Снегоход». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она организована специалистами двух региональных ведомств — Госжилстройтехинспекции и Минлесхоза.

Инспекторы будут обращать особое внимание на техническое состояние снегоходов и соблюдение водителями требований безопасности движения.

Операция «Снегоход» также предусматривает выявление незарегистрированных внедорожных мототранспортных средств и техники, не прошедшей в установленном порядке очередной техосмотр.

Кроме того, будут пресекаться правонарушения, связанные с использованием транспортных средств при осуществлении охоты, сообщает пресс-служба облправительства.
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