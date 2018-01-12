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Пензенский «Добрый шкаф» подготовил подарок для будущих матерей

14:11 | 12.01.2018 | Общество

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Три беременные женщины, которые первыми посетят помещение пензенского социального проекта по обмену детскими вещами в канун старого Нового года, 13 января, получат в подарок комплекты для новорожденного.

Пензенский «Добрый шкаф» подготовил подарок для будущих матерей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В России имеется уникальный праздник — старый Новый год. С ним связано множество примет, гаданий и забавных традиций. Поэтому мы запускаем свою традицию: в канун праздника «Добрый шкаф» дарит подарки. В этот раз мы хотим порадовать тех, кто в наступившем году ждет появления чуда в своей семье», — говорится в анонсе акции, размещенном в официальной группе проекта в соцсети Facebook.

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Таким образом организаторы проекта рассчитывают привлечь дополнительное внимание к «Доброму шкафу» — как со стороны тех, кто готов поделиться с другими семьями детскими вещами, так и родителей, нуждающихся в помощи.

Социальный проект по обмену детскими вещами «Добрый шкаф» реализуется в Пензе с 2017 года. Задуман с целью поддержки обычных — не малоимущих — семей, которые не должны документально доказывать, что находятся в тяжелом материальном положении. Они могут безвозмездно забрать понравившиеся вещи. В ответ им предлагается сделать взнос в размере 100 рублей на компенсацию расходов по аренде помещения.

Проект действует в здании торговой базы на улице Герцена, 28.

Только за первые месяцы работы «Добрый шкаф» помог семьям сэкономить более 1 млн. рублей.
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