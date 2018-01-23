Дольщики «Пензастроя» выиграли время Общество

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой», в отношении которого введена процедура наблюдения, выиграли время для включения в реестр требований кредиторов до утверждения судом нового временного управляющего.

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Предполагалось, что его кандидатура будет определена на созванном в минувший понедельник, 22 января, собрании кредиторов, однако с юридической точки зрения оно не состоялось.

Собравшиеся в здании «Пензастроя» дольщики были проинформированы, что исполняющий обязанности временного управляющего Александр Арбатский прилетел в Пензу, но не смог явиться на заседание по состоянию здоровья.

Спустя некоторое время представитель Инвестторгбанка заявила, что учреждение как кредитор имеет право провести собрание даже в отсутствие управляющего, однако в ситуацию вмешался председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, который возглавляет рабочую группу по защите интересов обманутых дольщиков.

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Проконсультировавшись с кем-то по телефону, он обратил внимание присутствующих на то, что к заранее обозначенному времени регистрация участников собрания кредиторов не состоялась, поэтому его проведение является нелегитимным.

Это подтвердили представители Росреестра, банка «Кузнецкий» и глава Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Заседание по утверждению нового временного управляющего назначено в Арбитражном суде Пензенской области на 24 января. Ожидается, что в сложившихся условиях принятие решения по данному вопросу будет отложено.