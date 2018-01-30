Около пензенского Заксобрания вновь прошел пикет в поддержку врача Антона Столярова Общество

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Координатор реготделения движения «Левый фронт» Виктор Хомец провел около въезда на парковку Законодательного собрания Пензенской области одиночный пикет в поддержку врача Антона Столярова, который лишился работы в онкодиспансере в связи с сокращением его должности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акция стала уже третьей по счету — две предыдущие на этом же месте проводились 24 ноября и 19 декабря 2017 года.

Представители движения предполагают, что увольнение врача связано с его участием в выборах в региональный парламент в качестве кандидата от КПРФ, а причастным к этому кадровому решению может быть вице-спикер Заксобрания Пензенской области, член «Единой России» Сергей Егоров, который был конкурентом Антона Столярова по одномандатному округу №3.

В ходе первых двух акций, которые проводились перед началом сессий, пикетчики с помощью плаката обращались к депутату с предложением объяснить, почему сократили специалиста онкодиспансера. Однако до настоящего времени от Сергея Егорова каких-либо заявлений не последовало.

Акция, которую провел Виктор Хомец 30 января, состоялась перед 5-й внеочередной сессией областного парламента. Стоя на тротуаре с флагом «Левого фронта», он развернул плакат с надписью «Егоров, ответь! Ты мужик или все-таки м*#@к?»

На происходящее обратили внимание не только депутаты, подъезжавшие к зданию Заксобрания, но и прохожие, которых активист подбадривал, чтобы они не стеснялись задавать вопросы. Один из них поинтересовался, какое слово написано на плакате последним, на что Виктор Хомец ответил, что надпись очевидна и не требует расшифровки.

Читайте также

В Пензе оппозиционер оштрафован за оскорбление вице-спикера Заксобра словом на букву «м»

Пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин пояснил ИА «PenzaNews», что при организации третьего пикета было решено отказаться от вопросов о причинах сокращения Антона Столярова.

По его словам, более важно теперь понять, готов ли Сергей Егоров к диалогу на эту тему в принципе.

«Он же должен как человек, представляющий власть законодательную, сказать, что он тут ни при чем, выйти и публично заявить, что это все ложь и клевета, все врут и он к этому отношения не имеет, либо наоборот сказать: «Я погорячился, [...] попросил, чтобы его уволили, потому что он мне мешал проводить избирательную кампанию», — отметил собеседник агентства.

На вопрос корреспондента ИА «PenzaNews», убедит ли активистов движения отрицательный ответ Сергея Егорова, он пояснил, что они останутся при своем мнении, но «хотелось бы его версию услышать».

Однако депутат, к которому был обращен вопрос на плакате, к пикетчику так и не вышел.

Зато примерно через 1,5 часа после начала акции — почти одновременно с открытием сессии — к координатору «Левого фронта» подошли сотрудники отдела вневедомственной охраны, один из которых был с автоматом. Они пояснили, что на его действия поступила жалоба.

Затем полицейские переписали паспортные данные пикетчика и попросили свернуть плакат, но Виктор Хомец отказался это сделать и продолжил стоять у стен регионального парламента.

Спустя некоторое время к нему подошли еще несколько сотрудников полиции в форме, один из которых, предположительно, присутствовал утром на акции у здания правительства Пензенской области в штатском.

Дав необходимые пояснения стражам порядка по поводу акции и содержания плаката, Виктор Хомец покинул место проведения пикета.