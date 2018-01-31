Пензенский «Экспресс» и еще семь телеканалов договорились об обмене информацией Общество

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Руководители восьми телеканалов, осуществляющих вещание в Пензенской, Самарской, Свердловской и Ульяновской областях, а также Пермском крае, Мордовии, Удмуртии и Чувашии, договорились о безвозмездном обмене информационными материалами.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подписание соглашения состоялось в среду, 31 января, в губернаторском доме Пензы по инициативе контролируемого областной властью холдинга «Экспресс».

Представители других пензенских телеканалов — «11 канал» (ТРК «Наш Дом»), «Россия 24. Пенза» (ГТРК «Пенза») и «ТВ-Пенза» (МУП «Арцис») — в церемонии не участвовали.

Изначально планировалось, что почетным гостем мероприятия, которое накануне было анонсировано как медиафорум руководителей региональных телекомпаний, станет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, однако он прибыть в Пензу не смог.

От лица организации собравшихся поприветствовал секретарь СЖР, член правления Национальной ассоциации телерадиовещания, гендиректор ОАО «Областное телевидение» Свердловской области Антон Стуликов.

Он отметил, что всячески поддерживает подобные начинания и приветствует обмен контентом между СМИ из разных субъектов федерации.

«Региональные объединения крайне необходимы. Для этого нужно использовать любые площадки, любые возможности, чтобы мы могли собраться и поговорить», — сказал он.

В свою очередь директор национальной телерадиокомпании «Чувашия» Оксана Ачкасова напомнила, что вопрос о подобном сотрудничестве давно витал в воздухе, однако договоренности не были закреплены на бумаге.

Также к присутствующим обратился начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков, который занял эту должность чуть более недели назад.

Он сообщил иногородним гостям, что ранее возглавлял медиахолдинг «Экспресс», поэтому хорошо знает о проблемах, с которыми сталкивается современное телевидение.

«Вы сами прекрасно понимаете, молодежь отходит от телевидения, она больше в другом направлении ищет информацию. Обмен контентом, интересными программами, связанными с молодежью, […] нам бы всем был полезен», — сказал он.

Между тем гендиректор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов обратил внимание, что подписание соглашения — лишь первый шаг к межрегиональному сотрудничеству, подключиться к которому впоследствии смогут и другие телеканалы.

В ходе дальнейшего обсуждения был затронут ряд технических вопросов о том, в каком формате и на какой площадке будет осуществляться передача контента партнерам.

Также стороны договорились ко Дню Победы обменяться патриотическими роликами с участием детей.

Свои подписи под документом поставили руководители восьми компаний: ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс») Степан Парфенов, ООО «Ветта» (телеканал «Ветта 24») Елена Андреева, АНО «НТМ» («Народное телевидение Мордовии») Сергей Чернавин, ГБУ «Телерадиокомпания «Губерния» Анна Архипова, ОАО «Областное телевидение» Антон Стуликов, ГУП «Телерадиокомпания «Удмуртия» Марина Городилова, ООО «Репортер 73» Сергей Барыльник и АУ «Национальная телерадиокомпания «Чувашия» Оксана Ачкасова.