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Пикеты против замалчивания проблем прошли около ТРК «Наш Дом» в Пензе

21:22 | 07.02.2018 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Представители оппозиции провели одиночные пикеты у здания телерадиокомпании «Наш Дом» на улице Мира в Пензе в рамках кампании против замалчивания проблем и искажения фактов СМИ, которые работают на территории области.

Пикеты против замалчивания проблем прошли около ТРК «Наш Дом» в Пензе

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Участники акции, пикетировавшие накануне здание ТРК «Экспресс», поочередно держали в руках те же самые плакаты с надписями «Мы против цензуры и лжи на ТВ!», «Хватит искажать факты!», «Козе понятно, почему вы боитесь сказать правду!», «Если постоянно врать — вырастет нос!», «Прекратите замалчивать проблемы!» и «Проведите санитарные работы у себя на канале!»

Сразу после того, как пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин занял место на тротуаре вблизи «домика с тарелками», на прилегающей к зданию территории начались санитарные работы. В их проведении были задействованы несколько человек с лопатами и трактор.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

О том, что уборка на улице запланирована как раз на это время, активистов предупреждал вице-мэр Пензы Владимир Попков, который ранее сообщил об отказе согласовать полноценный пикет у ТРК «Наш Дом».

Один из оппозиционеров — представитель народно-патриотических сил Александр Фроленков — не растерялся и тоже взял в руки лопату, чтобы помочь сотрудникам телеканала.

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В общей сложности одиночные пикеты продлились около 40 минут.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин, за все это время никто из журналистов телерадиокомпании не проявил интереса к происходящему под окнами: поблизости лишь дежурил оператор с камерой, который признался, что снимает для руководства.

«Начальство, кстати, в лице гендиректора ТРК «Наш Дом» Татьяны Прошиной появилось у здания телерадиокомпании буквально за несколько минут перед началом первого одиночного пикета. Татьяна Акимовна не стала дожидаться, когда развернут плакаты, и скрылась в здании», — отметил он.
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